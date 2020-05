Periodista se graba realizando un test rápido para Covid-19

Una periodista originaria de dicho país, hizo un Time-laps, de su autoevaluación para Covid-19 a su llegada al aeropuerto internacional de Hong Kong.

After dropping off our bags in one place and getting luggage tags; we got back on the bus as were dropped off at another facility. There we stood in line to get our testing packs. A health worker gave us our tag number, our packs, and explained how to conduct the self-test. pic.twitter.com/LFg3EVHjj7 — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020

En el video la periodista y fotógrafa Laurel Chor es vista dentro de una cabina privada mientras escupe saliva en un tubo a través de un embudo de papel y coloca el tubo dentro de dos bolsas.

La periodista grabó en un Time-laps el procedimiento de una prueba rápida de Covid-19 en Hong Kong / Laurel Chor/Twitter

Chor tuvo que esperar alrededor de ocho horas para obtener los resultados de su prueba y tendrá que realizar una cuarentena de dos semanas en Hong Kong, según sus tuits.

Um, so some nice Twitter stranger informed me that I accidentally tweeted personal info, so here’s my saliva sample sealed into a specimen bag again. I blame jet lag, but it also hadn’t occurred to me there could be personal info on a document with no handwriting on it. But… pic.twitter.com/RcPRt6Rk7a — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020

La periodista declaró en sus redes sociales que se encontraba fuera del país y tuvo que acatar estas normas y pruebas que implementan las autoridades del país.

Hong Kong tiene mil 50 casos confirmados de coronavirus y cuatro muertes relacionadas, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

I am negative for #covid19!!! I am free to go! I have to collect a sample again on May 25 and they’ve given me a folder with a test pack + other info. I’ll unbox all these goodies for y’all later but first I’m outta here!! pic.twitter.com/ecjXB8nQSS — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020