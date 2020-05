Video viral: un cadáver que se movió cuando lo estaban sepultando

Un video viral le ha dado la vuelta al mundo desde Indonesia. Un cadáver se movió dentro del ataúd cuando estaba siendo sepultado en ese país de Asia, han informado medios.

El diario La Opinión (California) publicó la curiosa información. Una persona que llegó al sepelio se pone a grabar mientras el sacerdote hace el réquiem. Fue cuando se vio, en la ventanilla superior de la urna, algo moverse.

El video viral se difundió en redes sociales, acumulando miles de vistas en apenas un día, como por ejemplo en Youtube. "El ataúd es de esos que tiene una ventanilla de cristal", agregó el portal español 20 minutos.

La Opinión agrega que el sacerdote recitaba un pasaje bíblico sobre la resurrección. "En ese momento, el cadáver pareció mover la mano, algo se movió dentro del ataúd", precisan.

Ocurrió al norte de Sulawesi, en Indonesia. El diario británico Daily Mail informó que "las imágenes fueron captadas el pasado 5 de mayo". Al parecer, nadie investigó si la persona, en realidad, estaba viva.

Is this the hand of a dead corpse really moving or is it a trick of light or perhaps worse – did they bury this person ALIVE? This video was taken on 5th May in the city of Manado in Indonesia.#funeral #buried #strange pic.twitter.com/Udiza02ZHs

— Beyond Strange (@BeyoStrange) May 12, 2020