NosotrasTenemosOtrosDatos; Mujeres dan testimonios sobre el ingreso a refugios durante la contingencia por Covid-19

A través de un video, varias mujeres respondieron a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que la violencia contras las mujeres y niños se haya incrementado durante las semanas de cuarentena, así como que 90 por ciento de las llamadas para reportar este delito sean falsas.

“En abril se ha incrementado 77 por ciento el número de mujeres y niños atendidos en Refugios y sus Centros de Atención Externa en comparación al mismo mes en 2019. Los ingresos a Refugios incrementaron a nivel nacional en un 12 por ciento y las llamadas y mensajes de texto en 80 por ciento, no son falsos, las mujeres que llegan a los Refugios son reales”, respondieron en redes sociales con la etiqueta #NosotrasTenemosOtrosDatos.

Las mujeres expresaron que reconocen las acciones llevadas a cabo para atender la violencia de género, pero no han sido suficientes para prevenir y detener la violencia contra las mujeres.

“La violencia de género es una pandemia que existe desde hace años y que hoy arrebata la vida de 10 mujeres diariamente, no lo decimos grupos conservadores, lo decimos a través de las voces de cientos de mujeres, entre ellas, las madres de las víctimas”.

Además, destacaron que no en todas las familias mexicanas existe la armonía, pues 50 por ciento de los feminicidios fue cometido por la pareja sentimental y 22.6 por ciento por algún familiar; asimismo, 40 por ciento de los asesinatos de mujeres se cometieron en el hogar.

“No reconocer las violencias que viven las mujeres en este país no sólo es violencia institucional, también es una negación de derechos y acceso a la justicia”, concluyeron.

Así se manifestaron en redes:

Aunque se niegue que en los hogares no hay violencia. Decir que en esta emergencia sanitaria no hay violencia, es negar una realidad que se ha encrudecido con este confinamiento…y no, no es una exageración. #NosotrasTenemosOtrosDatos #VivasNosQueremos pic.twitter.com/9gq5jhW7we

— Neztly (@Neztly) May 12, 2020