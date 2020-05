¡Increíble! Mamá mono salva a su bebé atrapado en los cables de alta tensión

Una mamá mono en la India vivió momentos de tensión al arriesgar su vida para rescatar a su bebé, que se balanceaba precariamente en los cables de alta tensión.

Las imágenes muestran a la hembra mono mirando desesperada desde el techo de un edificio en una aldea en Rajasthan mientras su bebé lucha por mantener el equilibrio en la línea eléctrica.

Please suggest a suitable caption to this beautiful clip where mumma monkey saves her child by taking risk on her life! pic.twitter.com/Gj3LDtA0Pb

