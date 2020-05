¿Cuál es el motivo de la campaña en contra de Carmen Aristegui?

Hace unos días en redes sociales se armó una campaña en contra de la periodista Carmen Aristegui, incluso se promovió la etiqueta ApagaAristegui en Twitter; además, desde inicio de esta semana se aseguró en redes sociales que Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como Oficial Mayor en las secretarías de Desarrollo Social y en la de Desarrollo Urbano cuando fueron encabezadas por Rosario Robles, es el padre del hijo de la periodista.

Esto último fue desmentido por Aristegui en su programa, en donde dijo que ha sido un tema recurrente del que han echado mano, en varios momentos, para descalificar su trabajo.

“Es tema falso que usan para dañarme en mi vida personal y de mi hijo Emilio, no tendría por qué aclararlo, pero mi hijo Emilio tiene comunicación fluida, cercana, afectiva con su padre, que no es Emilio Zebadúa, la falsedad de una presunta paternidad está usándose en una campaña para dañar”, dijo.

La campaña en redes surgió después de que el pasado 12 de mayo Aristegui Noticias, Signa_Lab del ITESO y Artículo 19 publicaron el reportaje “Directiva de Notimex ataca periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales”.

En el trabajo se detalló cómo la directora de la agencia de noticias, Sanjuana Martínez, emprendió diversas acciones de forma coordinada para acosar a trabajadores y extrabajadores a través de redes sociales.

Para el trabajo, Artículo 19 entrevistó a 10 personas que fueron contratadas y despedidas durante a gestión de Sanjuana Martínez, lo extrabajadores aseguraron que por medio de un chat de WhatsApp, varios directores ordenan, bajo instrucciones de Martínez, publicar mensajes en Twitter con etiquetas en contra periodistas y excolaboradores de la agencia, entre otros temas.

Al darse a conocer esta información la directora de Notimex negó que lo publicado sea cierto, además de acusar que faltó rigor periodístico en la información que se dio a conocer, así como la cercanía de Artículo 19 con Claudio X. González, quien se ha manifestado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Yo no miento @AristeguiOnline aquí está el documento oficial obtenido por la Ley de Transparencia que comprueba lo que dije. El extrabajador denunciado penalmente que entrevistaste cobró dos meses dos cheques, una falta para la @SFP_mx 👇Dejen de lincharme. pic.twitter.com/cFL3NAn1bJ

🤦🏻‍♀️qué fácil es difamar para @rossanareguillo quién elige solo los bots que le interesan.¿Por qué no ha investigado los bots de @FelipeCalderon?¿Por qué no investigó los bots que atacan a @Notimex?No hay imparcialidad en su criterio de selección. Obvio, obedece a ciertos intereses https://t.co/04tXqxMgya

