Hombre en estado de ebriedad intenta ahogar a un oso en zoológico de Polonia

Un hombre en estado de ebriedad ingresó al Zoológico de Varsovia en Polonia e intentó ahogar a un oso dentro de su fosa.

Mapaches piden dulces y productos a clientes que salen de tienda comercial Una usuaria de redes sociales grabó el momento en que cuatro mapaches, se acercaron a un joven y esperaron pacientemente para recibir una galleta

Gracias al levantamiento de la cuarentena en Polonia, distintos lugares volvieron a abrir sus puertas. Así, la tarde de hoy fue compartido un video donde se observa a un hombre ingresar a la fosa de un oso pardo en el Zoológico de Varsovia.

Las imágenes muestran cómo luego de unos minutos el animal de nombre 'Sabina', se lanza hacia el hombre quien decide saltar al estanque y nadar para evitar su ataque.

Sin embargo, al poco tiempo el mamífero se arroja hacia el individuo; es en ese momento que el hombre, quien se presume se encontraba bajo efectos del alcohol, intenta ahogarlo en varias ocasiones.

Wrestling a bear in Warsaw Zoo Posted by Mahmoud Sorour on Friday, May 22, 2020

En cuanto se supo del altercado las autoridades del lugar, bomberos y policías acudieron a separar al hombre del animal, luego de unos minutos fue retirado de la fosa en una grua.

Sorprendió que la osa no pudiera defenderse inmediatamente de las agresiones del humano, no obstante el Zoológico publicó un comunicado al respecto, donde explica que Sabina es una osa muy vieja rescatada del circo, por lo que su condición no le permitía responder como un oso joven.

¿Tienes pensado comprar un celular y te encantan los videojuegos? Conoce aquí el mejor smartphone para ti.

¿Qué esperar del Samsung Galaxy A71? Aquí te lo contamos.

Además informan que fue una fortuna que haya estado merodeando sola, pues tiene otro compañero de nombre Mali y si ambos hubieran enfrentado al hombre el ataque pudo haber sido mortal.

"Los animales fueron expuestos y su comodidad psicológica se vio perturbada"- dice el comunicado.

Hasta el momento los cuidadores reportan a Sabina con un comportamiento nervioso y continúa en observación. El hombre fue atendido por lesiones menores y de acuerdo a The Sun, multado por £170.

El Zoológico de Varsovia informó que tomará todas las medidas legales para responsabilizar al autor.

EN PUBLIMETRO TV: