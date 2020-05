Pasarela virtual la nueva alternativa del mundo de la moda

Anifa Mvuemba, diseñadora de modas originaria del Congo, mostró su más reciente colección con una pasarela digital en 3D.

La diseñadora había planeado su presentación meses antes de la pandemia, pero ahora con las restricciones que tajo el Covid-19, su presentación podría marcar el futuro de la moda.

La diseñadora posteó en sus redes sociales su sentir con el nuevo lanzamiento.

Conoce más sobre la campaña de solidaridad #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

Kinshasa, made with the HISTORY of Congo in mind. Zaire, made with the POISE of Congo in mind Jolie, made with the MINERALS of Congo in mind Orilie Set, made with the MAJESTY and STRENGTH in mind pic.twitter.com/w06DBfdsfZ

La propuesta tuvo buena respuesta de parte de los usuarios que no vieron con malos ojos el hacer ese tipo de presentaciones.

Last night the devil tried it y’all! Even after starting an hour passed schedule we did it! I am overjoyed by the response to #PinkLabelCongo. My very first digital fashion debut on Instagram live last night. Take the journey with us below: pic.twitter.com/f1OzxdnRfa

— + (@AnifaM) May 23, 2020