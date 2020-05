Llama AMLO hipócritas y ladrones a conservadores por saqueo en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se permitirá la corrupción en el estado de Sonora, esto, luego de la denuncia de la compra de ventiladores a sobreprecio después de que, en gobiernos anteriores, hubo impunidad.

"Cero corrupción, cero impunidad, no se va a permitir nada de eso, no se permite nada de eso, imagínense hacer eso en Sonora después de que saquearon Sonora en los gobiernos anteriores, una vergüenza lo que ha pasado en Sonora, de tiempo atrás", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, aseguró que su gobierno no permitirá la corrupción porque hay una diferencia entre su administración y los conservadores corruptos:

"Nosotros tenemos que impedir por todos los medios la corrupción, demostrar que no somos iguales, los conservadores son muy corruptos, mucho muy corruptos, claro al mismo tiempo muy hipócritas, se las dan de gente decente, de gente de bien pero son unos reverendos ladrones".

Y agregó: "Las creencias que metieron en la cabeza y que nos querían introducir en el pensamiento de que el que tiene más ya no necesita, como si dinero no llamará dinero".

Caso de ventiladores será investigado

Al afirmar que no habrá impunidad, el mandatario aseguró que se investigará el caso de la compra de ventiladores a sobreprecio en dicho estado.

"Nada de corrupción, cero impunidad, todo esto va a ser investigado, se castiga a los responsables, no vamos a permitir corrupción de nadie", sostuvo.

Indicó que la denuncia se seguirá de oficio por la fina de la Función Pública, aunque pidió que no se hiciera un juicio sumario.

"También no se puede aplicar juicio sumario, no puede haber linchamiento político, no se puede juzgar a nadie si no se tienen las pruebas, hay algo importante, la dignidad de las personas, cuidar nada más eso, pero si existen elementos, las pueblas, la autoridad tiene que actuar sin miramiento, influyentismo, no fabricar delitos, pero tampoco ser tapadera, son las indicaciones de todos los servidores públicos y así estamos actuando", puntualizó.

