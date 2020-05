La autoridades argentinas iniciaron este lunes el operativo de cierre de la Villa Azul, un barrio pobre de Buenos Aires, luego que se detectara entre sus vecinos un foco de coronavirus.

En las imágenes se puede ver a los funcionarios cerrando los accesos a la villa con rejas perimetrales para evitar que los residentes abandonen el lugar y pueden expandir el virus hacia otras zonas. También se ve a personal militar custodiando el lugar.

“Ahora lo cerraron todo. No podemos salir ni entrar. Ni trabajadores, nada. Por el momento dicen que no vamos a poder salir”, señaló Marcos Bonda, un residente de la villa.

“Recién vengo de preguntar si van a hacer comida en los comedores y me dijeron que no, que no se pueden hacer. No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos”, dijo Darío Anser, otro residente.

Autoridades argentinas aíslan barrio pobre tras detectar aumento de casos de Covid-19 / Captura de pantalla

En la Villa Azul se han confirmado hasta ahora 53 casos y hay otros 50 en observación. En el lugar viven cerca de 3 mil familias que debido al cierre durante los próximos 14 días dependerán del Estado para obtener cualquier tipo se suministro.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta este lunes Argentina había confirmado 12 mil 76 casos de coronavirus y 456 muertes relacionadas con la enfermedad.

Autoridades argentinas aíslan barrio pobre tras detectar aumento de casos de Covid-19 / Captura de pantalla

TE RECOMENDAMOS: