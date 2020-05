"No puedo respirar": policías de Minneapolis someten a detenido y muere por asfixia

Cuatro policías de Minneapolis que estuvieron involucrados en el arresto de un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial fueron despedidos el martes.

El video filmado por un espectador el lunes muestra cómo el hombre declaró que no podía respirar cuando un oficial blanco se arrodilló sobre su cuello y mantuvo su rodilla allí durante varios minutos después de que el hombre dejó de moverse.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció las medidas tomadas en Twitter y dijo que los despidos fueron la "decisión correcta".

El caso ha hecho comparaciones con las de Eric Garner, un hombre de color desarmado que murió en 2014 en Nueva York , después de ser puesto en un estrangulamiento policial.

More images from today's demonstration protesting the death of #georgefloyd who was arrested in Minneapolis, Minnesota last night. Police officers were seen pinning the unarmed man while he begged for help because he couldn't breathe. #BlackLivesMatter @RaceJustice pic.twitter.com/oPsQ7ZEwek

— Katie G. Nelson, MPH (@katiegnelson) May 27, 2020