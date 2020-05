El viacrucis de los recicladores de Brasil: coronavirus, crisis y prejuicios

Al virus lo tientan cada vez que manosean la basura, pero su precaria situación les ha obligado a asumir el riesgo de tener que 'convivir' con el enemigo. La pandemia ha transformado en un viacrucis la vida de los cientos de miles de recicladores que trabajan en las calles de Brasil.

Protestan en Estados Unidos por el desempleo provocado por el Covid-19 Durante la "procesión fúnebre", los manifestantes exigieron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, "acelerar" y ampliar "de inmediato" las prestaciones de desempleo para los floridanos que lo necesitan

Su labor medioambiental es esencial, aunque tengan que soportar a diario el estigma de una sociedad que los invisibiliza.

Jacikeila Alves do Nascimento fue registrada al halar de su carrito, hecho con el "chasis" de una nevera vieja y al que bautizó como "Dios es fiel, nada me faltará", en busca de material reciclabe, en Sao Paulo / EFE

Todo sobre la campaña #TodosSomosUno y sus miembros, conoce más aquí

Son los responsables del 90 % de todo lo que se recicla en este país, hoy epicentro latinoamericano de una pandemia que deja ya en territorio brasileño cerca de 26 mil muertos y más de 400 mil casos.

Jacikeila Alves do Nascimento, de 36 años, fue registrada al recorrer las calles de Sao Paulo (Brasil) buscando basura que pueda ser reciclada. / EFE

Algunos de ellos consiguen máscaras y guantes vía donaciones, otros directamente no usan nada porque no tienen acceso a ellas o no son conscientes de la emergencia. Al miedo al contagio se le une una dramática bajada de ingresos por la crisis.

¿Tienes pensado comprar un celular y te encantan los videojuegos? Conoce aquí el mejor smartphone para ti.

TE RECOMENDAMOS: