VIDEO: Las secuelas de las manifestaciones tras la muerte de George Floyd en Mineápolis

Los residentes de Mineápolis salieron la mañana de este jueves a limpiar las calles de la ciudad luego de haber sido escenario de saqueos tras una noche de fuertes disturbios debido a la muerte, a manos de la policía local, de George Floyd.

Las imágenes casi apocalípticas de las calles devastadas incluyen escombros, restos de vehículos incendiados, ventanas rotas, rastros de disparos y graffitis.

Protestas por la muerte de George Floyd / AP

Floyd, un hombre negro de 46 años, murió en Mineápolis el lunes luego que un agente de policía se arrodillara sobre su cuello durante casi diez minutos mientras se le grababa en vídeo diciendo en tono de súplica "no puedo respirar" y "no me mates".

Cuatro oficiales involucrados en el incidente fueron despedidos.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos calificó de "máxima prioridad" la investigación sobre el rol de los agentes en la muerte de Floyd y asignó a los agentes de la Oficina Federal de Investigación la tarea de examinar las circunstancias que condujeron a la muerte del hombre de 46 años.

El gobernador de #Minnesota, Walz declara el estado de emergencia y despliega a la Guardia Nacional en medio del saqueo en #Minneapolis y St. Paul. pic.twitter.com/svQ8LNg5PT — Ernesto (@erveza) May 28, 2020

HOY | Minneapolis, EEUU: siguen las manifestaciones antifascistas contra la policía y su racismo, tras el asesinato de George Floyd. pic.twitter.com/X4uBVqCXxY — Capucha Informativa (@capucha_informa) May 29, 2020

