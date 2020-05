El rostro más vulnerable: el riesgo de vivir en la calle durante la pandemia

Durante los últimos cinco años, Xinia María Castillo ha sobrevivido con una única cobija y un colchón bajo la intemperie en el barrio Cristo Rey en San José, no puede caminar pero se aferra a su crucifijo con esperanza. Hoy se encuentra en un albergue para adultos mayores en condición de calle para protegerla de la pandemia.

“Estas son mis calles. Estuve durmiendo en una acera con Dios, María y Jesucristo, y mi compañero Rafael. Él no está a mi lado pero está en mi pensamiento y mi corazón”, afirmó Castillo, en entrevista con Efe tras cumplir 16 días dentro en el campamento.

Un hombre rescatado de las calles intenta dormir el martes 26 de mayo en un albergue coordinado por el programa "Chepe se baña" y el Ejército de Salvación, en San José / EFE

Mientra veía televisión dentro de una amplia sala, contó que se encuentra preocupada por el COVID-19 y todo lo que está ocasionando, pero agradece que gracias al virus ha tenido un techo donde dormir. Además tiene la confirmación de que su prueba salió negativa y eso le da tranquilidad.

“Yo me siento muy bien aquí, demasiado contenta. Me ayudan a caminar, me dan comida y ropita limpia”, destacó Xinia, quien asegura tener 44 años, pero su rostro refleja muchos más. Junto con ella, hay otros nueve indigentes adultos mayores rescatados de las calles por la iniciativa Chepe se Baña, que trabaja con el apoyo de Ejército de Salvación.

Personal del Ejercito de Salvación atiende el jueves 28 de mayo a cientos de habitantes de calle que se acercan a las puertas de su sede para recibir alimentación y aseo, en San José, Costa Rica / EFE

Al igual que Castillo, hay cientos de indigentes que se encuentran en las calles, siendo los más vulnerables frente al Covid-19, ya que padecen de dificultades respiratorias y mala nutrición, así como problemas asociados al consumo de sustancias.

