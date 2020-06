¿Los Simpson lo hacen de nuevo? Casa Blanca apaga sus luces mediante protesta

A causa del fallecimiento de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis el pasado lunes, las protestas no han cedido en Estados Unidos.

En esta ocasión Washington sufrió la furia de los habitantes que buscan terminar con el racismo y exigen justicia por Floyd.

A través de las redes sociales, se difundió una grabación del momento exacto en el que la Casa Blanca apagó sus luces, debido a la presión de la ciudadanía.

Cabe mencionar que la última vez que la Casa Blanca apagó sus luces fue en 1889.

Los cibernautas han mencionado la similitud que tiene un capítulo de la temporada 29 de Los Simpson, con lo que se vivió el día de ayer en Washington.

En la popular serie de animación se muestra una escena en donde la casa del presidente Donald Trump se encuentra sin iluminación, por una tormenta eléctrica.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs

— TheSimpsons (@TheSimpsons) April 26, 2017