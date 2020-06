Policía afroamericana defiende a manifestante de policía blanco

Durante las protestas por la muerte de George Floyd, un policía blanco agredido a una manifestante arrodillada y desarmada, pero fue defendida por una oficial de color que presenció el ataque.

Los hechos ocurrieron aparentemente en Fort Lauderdale, Florida, y se podía a ver a manifestantes discutir con un policía blanco que gritaba para que retrocedieran mientas los señalaba con el dedo.

Fue entonces que el oficial fue rodeado por varias mujeres desarmadas y que estaban arrodilladas mientas lanzaban protestas. Ante esto el policía comenzó a retirarse no sin antes agredir y aventar a una de las mujeres arrodilladas causado la furia de los presentes.

White police officer throws a girl who is already on her hands and knees BUT a BLACK QUEEN officer steps in to check him ✊🏾#share #protests2020 pic.twitter.com/nKmvF6Oiqu

— WillieL. (@_popaboywillie) June 1, 2020