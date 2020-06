Patrulla de Nueva York embiste a la multitud durante protesta por George Floyd

Un vehículo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) embistió a un grupo de manifestantes en las calles del distrito de Brooklyn este sábado, mientras los residentes se reunían para protestar por la muerte de George Floyd en Mineápolis.

En las imágenes se puede ver a los manifestantes enfrentados con los vehículos de la policía que tienen las sirenas y las luces encendidas.

Conoce aquí el smartphone que se adapta a tu estilo de vida

Más tarde, el vehículo acelera bruscamente hacia la multitud, lo que provocó gritos y dispersó a los manifestantes.

Tapar algo así te convierte en cómplice pic.twitter.com/6jL2rDfRM3 — labonitabicho🇪🇸 (@labonitabicho) May 31, 2020

Las protestas y manifestaciones han tenido lugar en todo el mundo, habiendo comenzado en los Estados Unidos como reacción a la muerte de Floyd, con disturbios y saqueos también en algunas zonas.

Floyd, nacido en Houston, murió en Mineápolis la semana pasada después de que un oficial de policía se arrodillara sobre su cuello durante casi nueve minutos mientras se le grababa diciendo: "No puedo respirar" y "No me mates".

"No puedo respirar": policías de Minneapolis someten a detenido y muere por asfixia Los policías fueron despedidos tras la muerte del detenido y ahora son investigados por el FBI

Cuatro oficiales involucrados en el incidente han sido despedidos desde entonces.

Decora tu hogar con base en tu estado de animo: conoce toda la información aquí

El oficial que se arrodilló sobre Floyd fue arrestado y acusado este viernes de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

TE RECOMENDAMOS: