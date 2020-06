Mujer posa para la foto durante las protestas en Los Ángeles, luego se va en auto de lujo

Un video se volvió viral gracias a su protagonista, que solo fue al lugar de las protestas para posar y tomarse una foto para presumirla en redes y retirarse en su auto de lujo, todo ocurrió en la ciudad de Los Ángeles.

En las imágenes se puede ver a la mujer pedirle a un hombre prestada su herramienta para fingir ayudar a cubrir un negocio con madera para evitar daños, tras tomar la foto inmediatamente escapó del lugar con un acompañante en un auto de lujo.

This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9

— ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020