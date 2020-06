Cuando el basquetbol une a policías y manifestantes en Filadelfia

En redes sociales fue viralizado el momento en que policías y una joven lanzan canastas de basquetbol en Filadelfia.

Durante las manifestaciones derivadas del asesinato de George Floyd, diversas imágenes de detenciones, unión y curiosidades, se han compartido alrededor del mundo.

Una de ellas fueron aquellas que captaban a policías y manifestantes jugando juntos en medio de las protestas.

Resulta que una joven basquetbolista de nombre Stephania decidió demostrar cómo el deporte puede unir a las personas sin importar la raza o edad.

La chica originaria de Filadelfia publicó que ha salido a varios lugares con sus amigos y una canasta de basquetbol para reunir a gente durante los duros momentos que vive Estados Unidos y jugar un poco.

En redes sociales muchos aplauden el gesto de Stephania y apoyan la unión de los ciudadanos durante las manifestaciones en diversas ciudades.

Sin embargo, son muchos los comentarios que critican a la iniciativa pues el abuso policial en el país es una de las demandas principales del movimiento #BlackLifesMatter.

This is truly a partnership with protesters and police. We know that there are great police officers around the country. Not all police are bad, but the system in which the police operate under is bad and it has lead to bad officers in the United States. Its what the protesters

— Bryant Payne (@PayneBryant) June 3, 2020