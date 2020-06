En redes sociales se viralizó el reencuentro de una enfermera con sus hijas luego de dos largos meses de trabajar al frente de la pandemia por coronavirus.

La mayoría de los profesionales de la salud se mantienen al frente en la pandemia por coronavirus que azota al mundo, lo cual les impide estar en contacto con sus seres queridos para prevenir contagiarlos.

El caso de Suzie Vaughan, enfermera del Reino Unido, fue compartido en Twitter por su hermana Charlotte quien cuidó de sus hijas por dos meses mientras ella trabajaba.

Just in case you missed it. Here’s the girls being reunited with Mummy after 9 weeks of being away so she could help save lives. Please feel free to share x pic.twitter.com/KhPGNAqwD8 — Charlotte Savage  (@Lottsoflove21) June 2, 2020

Las pequeñas miraban con mucha concentración una película en la computadora, cuando fueron sorprendidas por su madre en la terraza.

Al darse cuenta ambas rompieron en llanto y la abrazaron, su emoción fue tanta que hasta los perritos se unieron al encuentro.

Enfermera se reúne con sus hijas luego de dos meses por la pandemia / Captura de pantalla

El video que ya cuenta con más de 2 millones de vistas, ha recibido comentarios llenos de amor y emotividad por el encuentro de la familia.

Además, usuarios y compañeros de trabajo de la enfermera, felicitan y agradecen a la enfermera por su labor en la emergencia sanitaria.

I have the absolute pleasure of working with this fabulous ODP and the amount of tears in the break room as we saw this video was immense. — Sophie Lilley (@SophieLLilley) June 2, 2020

Ultimate sacrifice to make not seeing your children during these times. My youngest has a meltdown if I have to go into the office for half a day so hats off to you and your little ones … well done 👏🏼👏🏼🥰 — Leesa Hullah 💙💛 (@hullah_l) June 3, 2020

