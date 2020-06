Queman patrullas en Guadalajara en protesta por la muerte de Giovanni

Manifestantes en Guadalajara, Jalisco, incendiaron patrullas como protesta contra la muerte de Giovanni López.

La movilización comenzó a las 17:00 horas para exigir justicia después de que se viralizara el caso de presunta brutalidad policiaca.

El caso

Este miércoles comenzó a circular el video de su detención por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, tras la cual falleció.

El gobierno estatal condenó los hechos y aseguró que bajo ninguna circunstancia se tolerarán estos actos.

Gobierno repudia

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, escribió en su cuenta de twitter:

"Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México".

"A las corporaciones municipales y también a la estatal, un mensaje muy claro: en Jalisco no vamos a permitir abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos"

Actualmente existe una carpeta de investigación en la cual se analiza el proceder policías, personal en activo.

Si la investigación lo requiere, la misma se podría ampliar al alcalde de ese municipio, aseguraron el miércoles Macedonio Tamez Guajardo, coordinador General de Seguridad y Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco.

