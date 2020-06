VIDEO: Deslizamiento de tierra en Noruega arroja casas al mar

Según los informes, un gran deslizamiento de tierra de más de dos mil pies de ancho arrasó ocho edificios hacia el mar cerca de Alta, Noruega, el 3 de junio.

El residente local Jan Egil Bakkeby le dijo a Storyful que estaba en su cabaña a punto de disfrutar algo de comida cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

Bakkeby dijo que salió corriendo de su casa y llegó a un terreno mucho más alto donde pudo registrar el incidente de manera segura.

Here is the aftermath with one house left.

There was a dog that joined the ride, but he was able to swim back to shore and get rescued. pic.twitter.com/kLIJxcyAs6

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 4, 2020