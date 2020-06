Policía estadounidense agrede y empuja a un hombre de 75 años; se descalabra al caer

El día jueves durante una protesta por el homicidio de George Floyd en Buffalo, Nueva York, policías empujaron a un hombre de 75 años, provocando que cayera al suelo.

En las imágenes compartidas a través de las redes sociales, se observa el momento en el que el hombre se acerca pacíficamente a los policías, sin embargo tras un intercambio de palabras, uno de ellos lo empuja.

De forma inmediata el hombre cayó al suelo y su cabeza golpeó el pavimento.

La mayoría de los oficiales presentes ignoraron lo sucedido y continuaron con su camino.

Sólo el agresor se acercó a ver a la víctima de la tercera edad, pero fue retirado por uno de sus compañeros.

De acuerdo con El Comercio, una ambulancia llegó al lugar del accidente para transportar al lesionado al hospital.

Ante la situación, la policía emitió un comunicado en el que se manifestó que el hombre tropezó y cayó.

No obstante, después de que se presentó el video, la policía tuvo que modificar la declaración de forma inmediata.

CNN entrevistó a Mike DeGeorge, portavoz del Departamento de Policía de Buffalo, quien confirmó que los dos policías involucrados en el accidente fueron suspendidos de su cargo este jueves.

Además, se inició una investigación del caso por el abuso policial.

"Los oficiales de policía deben hacer cumplir, NO ABUSAR, la ley", señaló el gobernador de Nueva York.

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.

I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.

Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020