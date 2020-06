Madrid se une a las protestas contra el racismo

Miles de manifestantes contra el racismo se reunieron el domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter.

La concentración frente a la Embajada de EEUU en Madrid se convierte en manifestación hacia Sol. Unas 4.000 conquistan la calle Serrano. pic.twitter.com/RrTyIWHw38 — • Guille8Martínez • (@Guille8Martinez) June 7, 2020

La gran participación significó que el distanciamiento social era difícil, sin embargo, la mayoría de los manifestantes fueron vistos usando una máscara.

Olan, abogado salió a las manifestaciones y dio su opinión al respecto del tema : "Se trata de racismo, que creo que es institucional y estructural, y tenemos que protestar contra él. Este fue un caso más (George Floyd) que muestra que el sistema daña a una minoría y que no estamos protestando todos los días no significa que no no existe ".

Fotografías que he tomado en la manifestación antirracista de hoy en Madrid. pic.twitter.com/Q15aVFBJMQ — Laila Serroukh (@Laileix) June 7, 2020

La embajada de los Estados Unidos estaba protegida con una fuerte presencia policial, pero no se habían reportado incidentes a primera hora de la tarde.

Una joven estudiante llamada Eloe manifestó que ante la situación no podía quedarse sin hacer nada: "Esta situación debería estar terminando ahora, no solo comenzar. Sin embargo, continuaremos luchando porque necesitamos continuar, no puedo quedarme en casa".

