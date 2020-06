Pareja de afroamericanos se casan y enseguida salen a protestar contra el racismo

Una pareja de afroamericanos celebró su boda saliendo a manifestarse en contra del racismo y el abuso policial en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

I just witnessed a wedding party at the protest in Philadelphia and I am crying it’s so beautiful. #blacklivesmatter pic.twitter.com/TMyXTpDedG — remix skylar (@flex_apro) June 6, 2020

Con el vestido de boda y el traje formal, la pareja salió luego de su ceremonia a mostrar su apoyo a las personas presentes en la manifestación, lo que provocó una ovación por su acción.

so glad to have captured this moment. A wedding during the protests in Philadelphia today. pic.twitter.com/nhO6IO9lXm — alexis saw mcr!! (@ireally_lovemcr) June 6, 2020

Pareja de afroamericanos después de su boda salió a protestar en calles de Filadelfia / AP

De la boda a las calles de Filadelfia

La pareja se volvió sensación en redes sociales pues todos reconocían la gran acción realizada, que en lugar de festejar ambos fueran a luchar por la causa por la que miles en Estados Unidos han salido a las calles.

The protest along the Benjamin Franklin Parkway briefly turned into a wedding party Saturday afternoon, as Kerry Anne and Michael Gordon joined the march on their wedding day. 📸 by Tyger Williams More: https://t.co/e5OOycnmrS pic.twitter.com/LXWznCiyh8 — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) June 6, 2020

Los novios fueron identificados como la doctora Kerry-Anne Perkins y su esposo Michael Gordon, originarios de Filadelfia, y rápidamente se volvieron virales.

Kerry-Anne Perkins y su esposo Michael Gordon, dejaron la fiesta a un lado y se unieron a las protestas / AP

Estos hechos se dan en medio de las protestas tras la muerte del hombre afroamericano George Floyd, a manos de la policía.

Love is a powerful thing❤️ Congratulations to these beautiful newlyweds, Dr. Kerry-Anne Perkins and Michael Gordon, who married today amid a protest in Philadelphia. {🎥 Linda McQueen Photography + Luxor Wedding Films} pic.twitter.com/DAoo81SeLc — WeddingWire (@WeddingWire) June 6, 2020

