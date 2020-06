“Cuando alguien viene de la calle no me puede tocar” La tierna reacción de una niña para mantener sana distancia

Una pequeña se hizo viral en redes sociales tras su peculiar manera de guardar su sana distancia en tiempos de pandemia: "Cuando alguien viene de la calle no me puede tocar" mencionó y de manera tierna, no dejó que un familiar suyo se acercara para saludarla.

La pequeña incluso se puso de pie para alejarse del hombre, pero si aceptó a mandarle un pequeño beso de lejos para poder mantener la distancia social y evitar la propagación del coronavirus. Tras lo anterior, la pequeña también da una serie de medidas para evitar contagios, entre las que destacan lavarse las manos y bañarse siempre que uno regrese de la calle.

La tierna reacción de la menor inmediatamente generó sensación en redes sociales, donde los internautas no pudieron contener su admiración por la pequeña y mencionaron que si ella a su corta edad era capaz de entender la magnitud de la pandemia y la distancia social, todos deberían hacerlo.

Hasta el cierre de la presente se desconoce el lugar exacto donde se filmó el clip, pero sin duda las indicaciones de la pequeña ayudarán a reflexionar a más de uno.

