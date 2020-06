Desmontan estatuas en Europa durante manifestaciones por #BlackLivesMatter

Diversos grupos de manifestantes han retirado estatuas que honran a figuras históricas vinculadas al colonialismo.

Derivado del asesinato de George Floyd, alrededor del mundo se han realizado manifestaciones en contra del racismo bajo el emblema #BlackLifesMatter.

En Europa se han reportado varios incidentes de grupos destruyendo estatuas que honran a figuras históricas relacionadas al colonialismo y a la explotación de pueblos indígenas.

Lo anterior, como protesta hacia el sistema que consideran discrimina a las personas de color o mestizas.

En Bélgica, se retiró una estatua del rey Leopoldo II, conocido por su dominio sobre el Estado Libre del Congo y por sus políticas violentas y explotadoras en el Congo, para enriquecer al país.

one down few more to go ! #BLMBelgium https://t.co/Lxhn0MA10z pic.twitter.com/usiLCOHJ6t

— 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐚 ACAB (@ikkebech) June 9, 2020