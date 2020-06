Por exceso de velocidad motociclista es embestido en Coacalco

Por el exceso de velocidad, un accidente entre un vehículo y un motociclista quedó registrado por cámaras de seguridad del municipio de Coacalco.

Se inunda supermercado por intensas lluvias en CDMX Hasta el momento el C5 de la Ciudad de México reportó inundaciones y encharcamientos en diversas zonas

En las imágenes se observa a vehículos circular en una intersección donde se encuentran dos avenidas principales, fue ahí cuando el motociclista al ir a exceso de velocidad cruzó la avenida sin parar y se topó con un vehículo que lo arrojó al suelo.

De nuestro inbox#Video Vehículo particular arrolla a un motociclista que iba a exceso de velocidad en calles de Coacalco, #Edomex pic.twitter.com/yYaczNihLL — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) June 9, 2020

El impacto dejó al conductor de la moto visiblemente herido pues se retorcía en el suelo por el evidente dolor, cabe resaltar que el chofer del vehículo particular inmediatamente descendió de su auto y fue a revisar el estado de salud del herido.

Un motociclista fue atropellado en Coacalco, debido al exceso de velocidad / Captura de pantalla

Mujer enloquece y golpea a empleados de pizzería la llaman Lady Pizza Presuntamente la mujer se puso agresiva luego de que no le quisieron vender alimentos por no portar cubrebocas dentro del establecimiento

Aunque las imágenes no dejan claro cual de los conductores no respetó los señalamientos de tránsito, las autoridades lo difundieron para crear conciencia de las consecuencias del exceso de velocidad y de no respetar las señales de circulación.

🔴 Cámaras del C5 Edomex grabaron el momento en el que un motociclista y un automovilista chocaron sobre las calles Mexiquense y Bosque Central, #Coacalco. Servicios de emergencia atendieron el percance. pic.twitter.com/ncZDhjaGmd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2020

Afortunadamente el motociclista no sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida y fue trasladado a un hospital por cuerpos de emergencia que lo escogieron en el lugar del accidente.

Te recomendamos en video: