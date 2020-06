Venezolanos varados en Bogotá piden ayuda para regresar a su país

En un improvisado campamento levantado con plásticos al lado de una importante vía del norte de Bogotá unos 500 venezolanos esperan ayuda para continuar el viaje de regreso a su país porque perdieron sus trabajos en Colombia, que ordenó una cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Los migrantes pidieron este sábado al Gobierno colombiano y a la Alcaldía de Bogotá que les conceda los permisos y suministre autobuses para llegar a cualquier punto la frontera con Venezuela.

Ciudadanos venezolanos permanecen en un campamento improvisado montado en el separador de la autopista norte, este sábado, en Bogotá / EFE

El campamento, en el que hay niños, mujeres embarazadas y ancianos, está ubicado en un separador de la Autopista Norte de Bogotá, cerca a una canal de aguas lluvias que utilizan para bañarse y lavar la poco ropa que llevan en maletas y bultos.

"Completamos este sábado 15 días en este campamento", dijo Jesús Alberto Primera, quien junto con otros de sus paisanos trata de organizar a la gente de cara a lo que será el regreso a Venezuela.

Este grupo de personas está a la espera de que la Alcaldía de Bogotá autorice su salida de la ciudad para continuar el camino de regreso.

"No es que estemos ansiosos de ir a Venezuela", dijo a Efe José González, quien explicó que la situación económica de las personas no les permite seguir en el país porque no tienen trabajo.

Venezuela mantiene una crisis política y social que se acentuó después de que en enero de 2019 el líder opositor Juan Guaidó se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano y de una veintena de naciones europeas.

