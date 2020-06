Cansada de insultos racistas, latina lanza cachetada a mujer blanca

En un hecho más de racismo en Estados Unidos, una joven latina tuvo que defenderse de los ataques de una mujer de raza blanca que comenzó a lanzar insultos racistas en su contra, todo quedo registrado en video por un testigo en Phoenix, Arizona.

Según testigos los hecho comenzaron por un problema que la mujer blanca había tenido en las estaciones de combustible, por lo que entró al establecimiento exigiendo la atendieran, pero los encargados estaba en la caja atendiendo a la joven de nombre Karina.

Al recibir respuesta negativa la mujer explotó y comenzó a insultar y pedir que no la atendieran, y le dijo a Karina que volviera a su país y soltó más insultos racistas.

“Vuelve a tu país…vuelve a México…dónde naciste” fueron algunas de las frases que la mujer soltó contra Karina, aunque ella no se quedó callada y le respondió, “Soy de Estados Unidos, ¿de dónde son tus ancestros? no son de este país”.

SAW THIS ON FB AND HAD TO SHARE ON HERE, TWITTER DO YOUR THANG AND HELP FIND THIS RACIST BITCH. pic.twitter.com/nCCFcHYfuV

— m (@kiirowulf) June 7, 2020