Maestro de Nuevo León reprueba a dos por hacer trampa en examen en línea

Un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León sorprendió a dos alumnos haciendo trampa durante un examen en línea y terminó por reprobarlos ante la sorpresa de todos.

El docente descubrió que los dos alumnos estaban haciendo el examen en el mismo lugar luego de que se activara la cámara de la computadora que usaban y quedaron al descubierto.

Los alumnos se quedaron sorprendidos al ser descubiertos haciendo trampa en el examen / Captura de pantalla

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos, se los voy a cancelar a ambos…ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no”.

yo: no estoy tan menso yo prendiendo la camara por accidente: Posted by Pach on Monday, June 8, 2020

Lo que dejó a los jóvenes con cara de sorpresa y sin la posibilidad de continuar con el examen.

“Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado, violaron las reglas del juego; no se vale hacer trampa”.

El video se volvió viral en redes sociales y muchos aplaudieron la acción del maestro y reprobaron la actitud de los alumnos.