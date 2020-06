Christopher Landau, embajador de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar por el país

Christopher Landau publicó en sus redes sociales un video contestando algunas dudas de ciudadanos americanos que viven en México y recomendó que por precaución sigan guardando distancia social, ya que aún no es seguro viajar por el país.

Landau les recomendó posponer sus planes de viaje y les recordó que aunque México cuenta con grandes destinos para vacacionar, este no es el momento correcto, ya que en nuestro país continúan los contagios comunitarios de Covid-19 y por eso es mejor no hacer ninguna clase de viaje.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/GfNkDSD07A

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 15, 2020