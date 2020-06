El video de una joven protestando mientras opositores del movimiento #BlackLivesMatter la agreden verbalmente en Ohio, se viralizó esta tarde.

Los hechos ocurridos en el condado de Clermont el pasado 14 de junio, conmocionaron a los internautas.

Someone got it on video. White men beating me up for walking with a blm sign https://t.co/k8SzvzmHo3 pic.twitter.com/Nb1D1UOJPD — ryley wrigglesworth (@rywriggs) June 15, 2020

Ryley, la joven involucrada, compartió su experiencia durante las manifestaciones pro #BlackLivesMatter en la villa de Bethel.

LA JOVEN PROTESTABA SOLA

Caminaba frente a una aglomeración de personas en contra del movimiento cuando un grupo de hombres la rodeó.

De acuerdo a su tweet, fue amedrentarla y le quitaron el cartel, asegura también le golpearon la cabeza.

Update: I got my sign ripped out of my hand, thrown against a wall and punched in the head for walking across a cross walk while a bethel police officer watched and tried to act like he gave a fuck when I was screaming at him. https://t.co/0rIeMYag4n — ryley wrigglesworth (@rywriggs) June 14, 2020

Todo ocurrió presuntamente frente a un policía que no hizo nada al respecto.

El video también muestra el momento en que un hombre rompe el cartel y lo avienta a la joven, mientras los demás festejan.

Joven protesta sola y recibe insultos de opositores del movimiento #BlacklivesMatter / Captura de pantalla

Después la joven decidió regresar a su hogar y hacer un nuevo cartel con el que regresó a la calle.

Finalmente y a pesar de los insultos la chica decidió continuar con su protesta, pues se ha mantenido activa durante la situación en Estados Unidos.

En redes sociales fue admirada su valentía y algunos se disculparon en nombre de los presuntos agresores.

@Toledo_Tweets this girl got her first sign ripped out of her hands and shredded and she got beat up. She got right back out there. Let's get her some support! — Allison Dow (@Presidentadow) June 16, 2020

