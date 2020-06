Laura Flores pospone su boda eclesiástica en Irlanda y responde a Alejandra Ávalos

Laura Flores tuvo que posponer su boda por la iglesia este mes luego de haberse casado por el civil en octubre pasado por el civil con su ahora esposo Matthew Flannery, pero debido a la pandemia tendrá que esperar hasta fin de año cuando pueda viajar a Dublín de donde es la familia de su pareja con quien vive actualmente en Miami junto a sus cuatro hijos.

La actriz nos contó de su boda en secreto en Miami donde solo estuvieron ellos dos juntos y luego se fueron a festejar caminando por la playa de Hollywood Florida y a cenar juntos. “El 18 de octubre me casé en secreto y la otra boda valió gorro (risas), era la intención tengo el de promesa cuando nos hicimos novios y me dijo que nunca iba a jugar conmigo eso me volvió loca, porque respeto eso que soy madre de familia por eso lo adoro”, dijo a JDS a través de una video llamada.

Sin embargo, los planes eran irse a casar a un castillo en Irlanda esta semana, pero ante la crisis mundial sanitaria no se pudo por la seguridad de su familia e invitados. “Justo esta semana deberíamos estar en Dublín, afortunadamente no hicimos el gasto, no sé cuándo podremos hacer esto y queríamos hacerlo ahí porque de allá es la familia, los ancestros de Matthew”.

Aseguró que también viajar con sus cuatro hijos de ella y los de su actual esposo era otro tema, pero en este tiempo de pandemia, mejor esperarán para la Navidad si todo marcha bien. “Yo creo que lo haremos para Navidad porque estamos todos juntos y es posible que sea así”, dijo contenta la actriz.

Alejada de la vida pública en México, juntos a sus hijos María, Patricio, Alejandro y Sofía, quienes estudian en Estados Unidos, se enteró de los comentarios que hizo su amiga Alejandra Ávalos al decir que ella y Érika Buenfil la insultaron durante un concierto en los 90’s en El Patio, lugar donde pagan ellas mismas por ir a ver a su artista favorito.

“Honestamente no recuerdo haber insultado a nadie en mi carrera, construir enemigos, de ella tengo su música en mi celular, es una gran actriz y si alguien se expresa mal de mí yo no voy a morder el anzuelo, esa no soy yo”, dijo tajante.

Aunque sí recuerda que la vio una vez cantar porque lo hace muy bien y sabe lo que es plantarse en un escenario, al ver unas fotos que Ávalos sacó del baúl de los recuerdos de esa ocasión y que mandó a digitalizar ese concierto, hizo memoria del acontecimiento.

“Sabes creo que una vez sí la fui a ver al patio, porque yo también estuve ahí (cantando), se lo que es pararse en un escenario, lo más fácil sería decirte que no era yo, pero sé lo que era ese lugar y con qué cara iba yo a burlarme, que afán de pagar por ir a burlarte. A Erika (Buenfil) la respeto y ya estamos muy grandes para alimentar eso, mayorcitas, todas rebasamos el tostón y merecemos ser respetadas y respetar, las dos cosas”, expresó.

En cuestión laboral alcanzó a filmar su primera película en inglés en Los Ángeles en febrero pasado la cual se estrenará en 2021 y por ahora puso en su casa montó una estética canina con la que le va muy bien, la cual quiere agrandar para poner una veterinaria mientras el Coronavirus permita volver a los foros de grabación y que le salga una nueva propuesta en la televisión o el cine.

