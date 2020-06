Manifestante provoca choque del vehículo del primer ministro Boris Johnson

El automóvil del primer ministro británico Boris Johnson fue golpeado por un vehículo de seguridad afuera del parlamento británico cuando manifestantes kurdos se encontraban protestando frente a las instalaciones.

El automóvil del primer ministro salió a toda velocidad acompañado de su equipo de seguridad, fue cuando los manifestantes kurdos corrieron hacia el auto de Johnson intentando detenerlo.

🚨 BREAKING: Boris Johnson has been involved in a car crash outside Parliament https://t.co/LOfVbNLPGE

Al detenerse de manera abrupta el automóvil, una camioneta de seguridad que venía tras él, golpeó de lleno la cajuela del mandatario, sacudiendo momentáneamente el transporte.

La oficina del primer ministro dijo que afortunadamente nadie había resultado herido tras el choque, luego de que se retirara al manifestante ambos vehículos se alejaron en cuestión de segundos.

BREAKING ▶️ Boris Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car! #Karma pic.twitter.com/IDUeDsodUv

— SCG SHOW (@ScgShow) June 17, 2020