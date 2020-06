Pasajera viaja sola en combi del Edomex y asaltan la unidad

La tarde del pasado 6 de junio, una mujer que viajaba como pasajera única de una unidad de transporte público en el Estado de México, fue asaltada por dos presuntos delincuentes quienes le quitaron todas sus pertenencias en poco menos de 50 segundos.

Policía somete a una afroamericana embarazada en Metro de Francia La empresa de transportes señaló que la mujer había cometido tres ‘faltas’ y no quería abandonar la estación

Tras perder su cartera la mujer nerviosa se acercó al operador y le dijo: “Perdone, pero me quitaron todo y ya no traigo para pagar” a lo que aparentemente el chófer menciona que no se preocupe y continúan el viaje con normalidad.

El asalto nuestro de cada día en las combis que van para San Vicente Chicoloapan, Edomex. pic.twitter.com/OZrvemCFJS — Antonio Aranda (@antonioaranda_) June 13, 2020

Pese a que el incidente ocurrió hace poco más de una semana, el video fue difundido en redes el pasado 14 de junio por el usuario Antonio Aranda, quien también compartió la perspectiva del asalto del ángulo del operador, a quien también despojan de sus pertenencias.

El asalto nuestro de cada día en las combis que van para San Vicente Chicoloapan, Edomex. pic.twitter.com/hwhmrHR5y5 — Antonio Aranda (@antonioaranda_) June 13, 2020

Aún tienes tiempo para comprar el regalo perfecto para papá: descubre aquí toda la información

Hasta el cierre de la presente, se desconoce si se realizó la denuncia correspondiente

TE RECOMENDAMOS: