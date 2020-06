El velero de construcción histórica Bark Europa atracó este martes en el puerto holandés de Scheveningen después de haber navegado más de 16 mil kilómetros desde Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

"Tuvimos la suerte de llegar justo a tiempo el mismo día en que cerraron para poder desembarcar a todos nuestros pasajeros", dijo el capitán del barco Erick Kesteloo, hablando sobre el confinamiento por Covid-19 en Argentina.

Velero histórico llega a Europa después de navegar 82 días desde Argentina / Captura de pantalla

Debido a las restricciones, la tripulación fue sometida a cuarentena en el puerto de Ushuaia, un lugar que describe como "el fin del mundo, el principio de todo".

Sin poder saber cuándo se levantaría el confinamiento, el capitán decidió realizar sin escalas el viaje de retorno a Países Bajos.

"Fue básicamente un muy buen viaje en todo sentido. Me gusta más navegar en aguas frías y en condiciones un poco más variables, una navegación más dura tal vez, y tuvimos un poco de eso. Tuvimos calma, lo cual no me gusta mucho, pero eso nos permitió hacer mucho mantenimiento, como pintar a bordo, en la cubierta, afuera y adentro", señaló Kesteloo.

El viaje, de 82 días, se considera el primero de este tipo desde la introducción de la máquina de vapor en la navegación en el siglo XIX.

