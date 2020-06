La cantante Sia cumple el deseo de Rebeca Godoy, mexicana con enfermedad terminal

La cantante australiana Sia otorgó el permiso a Rebeca Godoy de cantar una de sus canciones y poder monetizarla y apoyar investigaciones sobre el cáncer de mama, luego de enterarse de la situación de salud de su fan.

En un video que compartió en redes sociales, Rebeca contaba su situación sobre su enfermedad y habló sobre su lista de 13 deseos que tiene planeada mientras su salud se lo permita.

El deseo de Rebeca se hizo posible gracias al gran poder que tienen las redes sociales, pues su petición llegó a manos de la cantante que sin dudarlo le respondió a Rebeca y le otorgó el permiso para poder grabar y monetizar dicha canción.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy

— sia (@Sia) June 15, 2020