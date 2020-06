¡Vaya rollo! Una mujer de Berlín quiere batir el récord mundial de juntar rollos de papel higiénico

La berlinesa Sabrina Golze planea romper el récord del mundo Guinness al juntar ocho mil rollos de papel higiénico, como muestran las imágenes grabadas el jueves. La mujer está juntando los rollos con la ayuda del supermercado Aldi, y se puede ver que les da una nueva vida pintándoles en diferentes estilos con la ayuda de sus hijos.

Con el toque creativo de Sabrina y sus jóvenes ayudantes, los rollos de papel higiénico se convierten en una variedad de coloridas criaturas que incluyen elefantes, leones y osos.

RUPTLY

La idea de Golze es darles a los niños y adultos un recuerdo positivo de los tiempos del coronavirus, ya que los rollos de papel higiénico se han asociado con los primeros momentos de la pandemia.

"Los niños pueden hacerlo con sus padres y tendrían un buen recuerdo de esta época, a pesar de que fue un momento difícil", dijo. Golze va uniendo los rollos con una cuerda, creando lo que parece ser un mega collar de rollos. "Hasta ahora he recolectado mil rollos, pero necesitamos alrededor de ocho mil en total y cuando los tenga me gustaría ir a un campo de fútbol, preferiblemente al Estadio Olímpico de Berlín, para escribir la palabra 'Juntos' con estos rollos", dijo Golze, aunque no sabe cuándo podrá realizar su sueño.

"Dado que esta esta situación ha afectado mucho a las personas, nos pareció una gran idea y espontáneamente decidimos apoyarla con nuestras 160 tiendas en Berlín para reunir los rollos de papel higiénico", dijo el director de comercio regional de Aldi, Andre Oberlaender.

