Yousef comparte su nueva e impresionante compilación 'Live At Neon Garden'

El famoso y reconocido músico Yousef, presentó hoy su nueva compilación mix titulada ‘Live At Neon Garden’, la cual fue realizada en colaboración de Insomniac Records y tiene cerca de 120 minutos de duración.

La cantante Sia cumple el deseo de Rebeca Godoy, mexicana con enfermedad terminal Rebeca Godoy es una mexicana que sufre de cáncer en fase terminal, por ello armó una lista de 13 deseos y uno de ellos era cantar una canción de Sia

La nueva compilación del artista presentó una enorme cantidad de material exclusivo el cual fue grabado en vivo ante más de 26 mil personas durante la pasada edición del festival EDC en México.

Cortesía: Ocesa

¿Sin comida y no quieres salir de casa? No te preocupes, puedes ordenar para que llegue a la puerta de tu hogar

La presentación de Yousef en el EDC también marcó su último concierto con público antes de que el mundo fuera azotado por la pandemia del Covid-19, por lo que lo recuerda con gran cariño.

Tenoch Huerta cuestiona la comedia mexicana y se vuelve tendencia en redes El actor participó del foro "El Racismo no es un chiste" y sus opiniones al respecto fueron tendencia, usuarios relacionan sus comentarios a Chumel Torres

"Este fue el mejor concierto que he hecho en 20 años de giras, la emoción, electricidad y conexión con el público no se parece a nada que haya sentido. Resultó ser el último set que toqué antes de que el mundo cambiara. Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de compartir este momento con tanta gente, probablemente también fue su último baile” mencionó

Aún tienes tiempo para comprar el regalo perfecto para papá: descubre aquí toda la información

El artista también comentó que se sintió muy agradecido con el público mexicano ya que lo dio todo en la pista y es uno de los mejores recuerdos que tiene, por lo que espera que la compilación pueda hacer revivir esos momentos a sus fans.

Live At Neon Garden’ consta de 27 pistas, tiene unos 120 minutos de duración y ya está disponible exclusivamente por Apple Music.

TE RECOMENDAMOS: