Asaltantes se visten de carniceros para robar a comerciantes en Iztacalco

Tres presuntos delincuentes se vistieron de carniceros e ingresaron por la fuerza a un local ubicado sobre Calle 7 en la alcaldía Iztacalco, para someter y robar a los locatarios; el incidente ocurrió el pasado 14 de junio.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y muestran a los sujetos armados ingresando por la fuerza y sometiendo a los trabajadores del lugar a quienes golpearon en repetidas ocasiones mientras estaban en el suelo.

¡Cuidado vecinos! Asalto a comerciantes Llevan robando desde hace como un mes, sobre calle 7, y no los han podido agarrar, van vestidos de carniceros. Posted by Iztacalco Me Gusta on Sunday, June 14, 2020

Paralelamente otro de los cómplices de robo se acerca a un par de mujeres que se encuentran en el inmueble y comienza a revisarlas para quitarles celulares, carteras y otros objetos de valor.

El video fue compartido por la página vecinal Iztacalco Me Gusta y aunque no informa si se realizó la denuncia, los administradores afirman que los delincuentes llevan un mes operando en la zona y no los han podido detener

