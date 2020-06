Maestro monta aula en bicicleta para enseñar a sus alumnos durante la pandemia

Gerardo Ixcoy trabaja de maestro en Santa Cruz del Quiché, aproximadamente a 160 kilómetros de la ciudad de Guatemala, la capital del país, y recorre muchos kilómetros todos los días en su aula móvil, diseñada por él mismo, para enseñar a los estudiantes que no tienen acceso a Internet y, por lo tanto, no pueden asistir a las clases online durante la pandemia de Covid-19.

"Por la necesidad que estamos pasando, por la crisis, la necesidad que tienen mis chicos de no contar con las herramientas tecnológicas, de no contar con el internet, me preocupé bastante porque cuando suspenden las clases, no vi respuestas de la mitad de mi clase a las tareas que se estaban enviando. Y dije, ¿qué estará pasando? Tenía miedo a que hubiera una deserción escolar, y todavía tengo miedo de que haya una deserción escolar”, explicó Gerardo.

Las imágenes muestran a Gerardo enseñando a varios estudiantes en su aula móvil y respetando el distanciamiento social. Tiene una pizarra blanca y una mano de cartón en un palo que usa para que se respeten las distancias sociales.

"Lo más valioso para mí es cuando los niños asoman su cabecita y cuando me acerco, me saludan diciendo ‘¡Hola profe!' y los veo muy emocionados. Para mí eso es lo más satisfactorio. También la felicidad de los padres que me han dado ánimo, que me han dado apoyo. Que hay algunos salen y me dicen 'profe, llévese algo para la familia'. Eso para mí es muy significativo", dijo Gerardo sobre su nueva forma de enseñanza.

Guatemala ha registrado 12 mil 509 casos de Covid-19 y 483 muertes relacionadas con el virus, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

