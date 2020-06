Argentina: Miles protestan contra posible expropiación del agroexportador Vicentín

Miles de manifestantes salieron este sábado a las calles de Buenos Aires para rechazar la posible expropiación del gigante agroexportador Vicentín.

Argentinos salieron a las calles a protesta por la posible expropiación del Vicentín / captura de pantalla

Algunos protestaron a pie, mientras que otros lo hicieron uniéndose en una caravana de coches. "La justicia no existe. Los tribunales no están abiertos, no se puede trabajar, no se puede vivir en un país donde el único poder que existe es el ejecutivo, sin un Congreso. La justicia sin la división de poderes es imposible", dijo la abogada Susana Zuares, una de los manifestantes.

Argentina: marcha contra la expropiación de Vicentín Los manifestantes denunciaron que el presidente, Alberto Fernández, prepara una ola de nacionalizaciones. El Gobierno lo desmiente y dice que está en juego la seguridad alimentaria del país. [ac] pic.twitter.com/izxWAaD4sU — DW Español (@dw_espanol) June 21, 2020

El plan del Gobierno para hacerse cargo de la empresa procesadora de soja se estancó luego que la justicia dictaminara que los ejecutivos de la empresa deberían continuar en sus cargos, mientras que el Gobierno debería asumir las funciones de administración y representación.

Coronavirus en la Argentina: el gobierno bonaerense advirtió que las marchas por Vicentin fueron una "bomba sanitaria" https://t.co/mfYJ0S9mLn — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 21, 2020

El lunes, el gobierno del presidente Alberto Fernández anunció el “rescate” del gigante agroindustrial que mantiene una deuda de mil 350 millones de dólares estadounidenses.