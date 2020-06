Tras muchos rumores y especulaciones, Activision confirmó la cuarta entrega del marsupial favorito de los videojuegos: "Crash Bandicoot 4: It's About Time", que llegará el próximo 2 de octubre para PS4 y Xbox One.

Esta nueva entrega del famoso personaje, será continuación directa del clásico Crash Bandicoot Warped, que se lanzó para la Playstation original durante 1998 y es uno de los juegos más recordados de la franquicia.

Activison ya ha trabajado previamente en las remasterizaciones de los tres primeros títulos de Crash así como CRT, el título reciente de carreras, pero ahora en asociación con Toys for Bob (estudio que entregó la remasterización de Spyro) se encargarán del primer título original del personaje en años.

Se revela primer avance y fecha de lanzamiento de "Crash Bandicoot 4: It"s About Time" / Cortesía

¿Las otras entregas de Crash son canonicas?

Tras la exitosa trilogía y dos spin offs de Naughty Dog en la PSX, la franquicia pasó a manos de Traveller's Tales quien entregó Crash: The Wrath of Cortex y Crash Twinsanity, que si bien no eran oficialmente la cuarta y quinta entrega de la franquicia en Japón se promocionaron como tal y el mercado de la piratería de los videojuegos en México causó que se conocieran como secuelas numéricas de la franquicia.

Nueva secuela, más mecánicas y diversión

El tráiler de la nueva entrega deja ver al clásico humor icónico de la serie, el regreso de Coco Bandicoot como personaje jugable y el viaje en innumerables mundos para detener nuevamente los planes del malvado doctor Neo Cortex, quien según el metraje, es un personaje jugable.

También se reveló que Crash y su equipo, serán apoyados por 4 nuevas máscaras que darán poderes especiales para superar niveles, desde control de la gravedad hasta poder jugar con la velocidad del tiempo.

Crash Bandicoot 4 llegará el próximo 2 de octubre para PS4, Xbox One y se presume tendrá compatibilidad con consolas de nueva generación.

