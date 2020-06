José Joel desmiente que el féretro de su papá sea el famoso “Prometeo” de oro

José Joel ha encontrado la forma de reactivarse con una serie de pláticas que hace cada semana a través de sus redes con amigos de su papá, con quienes recuerda grandes momentos del “Príncipe de la Canción”, además de echarse un palomazo virtual y uno que otro show luego de una gira imparable que tenía antes de la pandemia.

Durante una videollamada, el cantante nos comparte del objetivo de este proyecto que echó andar para seguir vigente. “Veníamos con un tren de trabajo interesante desde hace 3 años, fallece mi papá, hubo más trabajo, pero todo lo que teníamos pendiente se ha mudado por la pandemia y estamos empezando a acomodar las cosas”, dijo a JDS.

A unos meses del primer aniversario del intérprete de “Gavilán o Paloma” a Joel se le ocurrió esto que llamó “platicantado, una plática, bohemia y el palomazo con gente muy querida conocida de la familia, además del artista favorito de muchos”, detalló Joel quien espera que para el mero día 28 de septiembre pueda reunirlos para un show si las circunstancias lo permiten.

En relación a la demanda contra su media hermana Sara Sosa y su mamá, se detuvo todo por la crisis sanitaria, sin embargo, él ha buscado conciliar directamente con ellas, pero no ceden. “Hemos querido entablar pláticas con estas personas, pero no hay manera siguen pensando que lo que hicieron fue lo mejor, están en negación y no dan la cara”.

Ante las demandas interpuestas en Estados Unidos y México, “en realidad no ha pasado nada y no quiero una guerra legal no estoy con la disposición de engancharme 5 o 10 años por nada, mi legado es mi trabajo y el público que mi padre me deja, que me ido ganando”, abundó el hijo de José José.

Por otra parte, también aclaró si es verdad que el féretro dorado donde según llegaron las cenizas de su papá a México era de oro, como se manejó durante su funeral como el de Michael Jackson, el llamado “Prometeo” bañado del metal de 14 quilates y que se rumora, se han querido robar del Panteón Francés.

“Se llegó a decir que el féretro donde estaban sus cenizas costó más de 250 mil dólares, te puedo decir que no, en su momento en Miami, estas mimas gentes nos dijeron ‘quédense con el féretro ni nos interesa, quédense con todo’; de haber costado eso no lo dan. Luego supimos que era terminado en laca dorado bonito para que brillará y no tiene valor serio más que sentimental”, mencionó.

Y hablando de la mitad de las cenizas que se depositaron dentro del féretro, puso en duda si en verdad eran las cenizas u otra cosa, porque de no serlo la funeraria en Miami tendrá un problema legal. “Yo quiero pensar que sí, México y el mundo entero quiere pensar que si, esa responsabilidad cae en la funeraria, y si en un momento se tiene que dar paso a esa situación tendrían un problema legal muy fuerte”, puntualizó José Joel.

