Descubren invitado sorpresa en el despacho de AMLO

Dentro del tercer mensaje en video que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador por el sismo que afectó diversas partes del país el día de ayer, los internautas descubrieron un curioso personaje dentro de su despacho: se trata de un pequeño ganso tricolor que inmediatamente causó sensación en redes.

Capitalinos reportan movimientos de edificios y apertura del piso en la zona centro de la CDMX Usuarios de redes sociales captaron las secuelas del sismo de 7.5 de intensidad

El mandatario tiene en su espacio de trabajo, una pequeña ave que inmediatamente recuerda a la gente su popular frase “Me canso ganso”, la cual dijo durante su toma de protesta en diciembre del 2018.

#MeCansoGanso una de las frases más sonadas en la #TomaDeProtesta

Mira aquí el DISCURSO ÍNTEGRO de @lopezobrador_ como Presidente de México 👉👉 https://t.co/mldIHF7Kjx pic.twitter.com/lvg20taakn — Publimetro México (@PublimetroMX) December 2, 2018

¿De dónde viene la popular frase?

La línea Me canso ganso apareció en 1947 en la película “El Niño Perdido” que fue protagonizada por Germán Valdés "Tin Tan”, quien también es el encargado de decir la frase

“¡Te la canto!. Me canso ganso dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio laftosa y hasta se quedó mudo. Y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo”.

