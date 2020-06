El corazón de Pekín, despreocupado por el nuevo brote de coronavirus

Salen a la calle sin mascarilla, en pijama, ajenos a lo que ocurre a su alrededor: en los 'hutong', los tradicionales callejones de viviendas del centro de Pekín, la nueva oleada de coronavirus parece haber pasado desapercibida, y sus residentes lo fían todo al trabajo de prevención de las autoridades.

Algunos han decidido hacerse el test para salir de dudas, pero a muchos no les preocupa el hecho de que el Gobierno municipal aumentase el nivel de alerta para atajar el brote que, según las autoridades, está ya "controlado".

El brote, detectado en el principal mercado mayorista de alimentación de la capital, deja hasta ahora 269 casos confirmados, y la aparición de nuevos positivos habría entrado ya en su etapa final, según los expertos chinos.

EFE

"Sí, la curva se está aplanando porque el brote se detectó pronto y se evitó una propagación masiva. Aquí, en los 'hutong', estamos a salvo. La seguridad impide que entren contagios potenciales", explica a Efe Hu, un taxista residente del distrito de Xicheng.

"El problema es que la ciudad ha quedado paralizada. Estos días no he hecho carreras, tengo el taxi aparcado ahí. Es mejor prevenir", explica. "Pero para nosotros no es un problema. No necesitamos tanto y nos ayudamos. La vida pasa muy despacio en esta zona, muchos de los vecinos están ya jubilados", explica.

EFE

También le preocupa que se hayan hecho tantos test "en masa", pero confía en las medidas impuestas a las comunidades de vecinos, que comprueban religiosamente la identidad de todo aquel que entra y sale y les toman la temperatura.

