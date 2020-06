'Hambriento': una canción de Los Rumberos convertida en receta

View this post on Instagram

Les compartimos cómo se comienza a cocinar una rumba desde cero! 🍽Se escogen los ingredientes y se marina la canción con ideas, solo a guitarra y voz. Casi siempre comenzamos con una melodía y después se le pone a cocer con la letra. 🔥Gracias @dahiusongwriter y @juan.luis.ayala por meterse a nuestra cocina y ponerle un toque especial a #Hambriento. ☺️