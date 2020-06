Maribel Guardia revela secretos de belleza y cuántas veces hay que tener intimidad

Maribel Guardia se ha convertido en la envía de muchas mujeres por mantener un cuerpo escultural a sus 60 años, y aunque muchos pensarían que se la pasa haciendo horas de ejercicio y vive obsesionada de su cuerpo la realidad es todo lo contrario en plena pandemia por el Coronavirus.

La cantante nos revela desde la comodidad de su casa, cómo está viendo este momento de encierro. “Ha sido una gran reflexión para todos de cómo valorar la vida y cada minuto que pasa es un regalo de Dios, estoy encerrada con mi familia, y ahorita como todo se canceló estoy viviendo de mis ahorros”, dijo a JDS.

En estos tres meses que lleva de confinamiento y presume en sus redes sociales su envidiable figura desde el gimnasio que tiene en casa, nos cuenta si esa es la clave de estar así. “La actitud es muy importante, quererte y respetarte, el cuerpo es el vehículo del espíritu y los años te pasan la factura de todo lo que le metiste al cuerpo”, señaló la costarricense.

Pero la realidad es otra, “no tomo, no fumo, no creas que soy fanática del ejercicio, hago muy poquito, me meto media hora al gimnasio, hago tres o cuatro ejercicios y ya estoy muy contenta”, expresó sonriente, aunque sí come sano entre semana, pero los fines le entra a los pasteles, chocolates y garnacha, “pero tampoco vivo obsesionada por mi cuerpo, soy buena para comer y disfruto todo”.

A semanas de cumplir 10 años de casada con su esposo Marco Chacón, expresó que no es nada celoso de ella, todo lo contrario, “es maravilloso me saqué la lotería”, tanto que este 10 de julio celebrarán de una forma muy romántica. “Estando encerrados me lo comeré a besos celebrando el amor en la intimidad es mejor que en la calle”, expresó contenta.

Y hablando de la intimidad, si ese es otro de sus secretos para tener un físico así, además del ejercicio que hace, recomienda cuántas veces al día es bueno para mantener la llama del amor. “Una vez al día ya con eso tienen, la cosa es que uno se ejercite, porque más ya es mucho, ¡qué horror!”, apuntó sonriente.

Mientras pasa la pandemia, Maribel se mantiene sana en su casa, junto a su hijo Julián, su nieto, su nuera y su esposo, con quienes ha formado una gran familia, sin más hijos. “Con Julián tuve suficiente, me ha dado mucha lata, ya me dio la segunda camada yo qué me puedo quejar, el nieto me tiene vuelca loca, es muy simpático y divertido”.

