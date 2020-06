Llega el primer y sorprendente avance de Metal Slug Code: J

Esta mañana debutó de manera oficial el primer avance de Metal Slug Code: J, la nueva entrega del clásico arcade de disparos en 2D que adquirió gran popularidad en el público desde mediados de los 90.

SNK, la popular empresa de videojuegos detrás de icónicos arcade como The King of Fighters, confirmó la nueva entrega mediante sus redes oficiales, además detalló que Code: J, aterrizará para teléfonos celulares con sistema operativo Android y iOS .

SNK and @TiMiStudios, a subsidiary of @TencentGames, are happy to announce that we are working closely to create a new unnamed mobile game, Code: J, for the classic arcade franchise Metal Slug. #MetalSlughttps://t.co/FWtI5TNk4F

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) June 27, 2020