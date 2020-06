¡Ver para creer! Gaviota se traga a rata de un bocado

Las calles de Roma, Italia atestiguaron un incidente bastante fuera de lo común, pues una chica captó el momento en que una gaviota se traga a una enorme rata de un bocado y sin ninguna complicación.

“¿Cómo es esto posible?” mencionó la mujer mientras grababa con el teléfono celular el curioso incidente; tras devorar al roedor, el ave emprende el vuelo y se retira de la zona.

How is that even possible 🤯 pic.twitter.com/XlP7SheRXN

